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إندونيسيا تسجل 82 إصابة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

إندونيسيا تسجل 82 إصابة بفيروس كورونا

متابعات_الخليج 365

أعلنت إندونيسيا، الخميس، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

 

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وقال مسؤول بوزارة الصحة إن إندونيسيا سجلت 82 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهي أكبر زيادة يومية تشهدها البلاد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 309 حالات.

 

وقال أحمد يوريانتو، المسؤول بوزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس ارتفع بواقع 6 حالات إلى 25 أغلبها في جاكرتا.

 

وشهدت مناطق مثل جاوة الغربية وجاوة الشرقية ورياو حالات جديدة في حين خرج 15 مريضا من المستشفيات.

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