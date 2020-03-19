إصابة "جيم أوزدمير" النائب البارز بالبرلمان الألماني بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أصيب النائب البارز بالبرلمان الألماني والرئيس السابق لحزب الخضر "يسار"، جيم أوزدمير، بفيروس كورونا المستجد، وفقا للعين.



وفي مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع "تويتر"، أعلن أوزدمير (٥٤ عاما)، الخميس، إصابته بـ"كورونا" المستجد، ومكوثه قيد الحجر الصحي بمنزله.

وتابع: "حالتي جيدة جدا، ولكني قررت إعلان إصابتي بالمرض، لتوعية الناس بأننا جميعا معرضون للإصابة".

وطالب النائب البرلماني، الشعب الألماني بالبقاء في المنازل، وأخذ الأمر بجدية.

وأوزدمير ليس أول نائب ألماني يصاب بالفيروس، حيث قالت مصادر رفيعة لصحيفة "بيلد" المحلية "خاصة"، في ١١ مارس/آذار الجاري: إن النائب عن الحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط"، هاجن راينهولد (٤١ عاما) أصيب بفيروس كورونا المستجد.

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وبصفة عامة، يبلغ عدد الإصابات بـ"كورونا" المستجد في ألمانيا 12 ألفا و327 حالة، فضلا عن 28 وفاة.

وكانت قد أقرت الحكومة الألمانية حزمة جديدة من الإجراءات القوية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتنص الخطة على فتح متاجر السلع الأساسية جميع أيام الأسبوع، بما فيها يوم الأحد. ويشمل ذلك محلات البقالة، وأسواق السلع الغذائية، والصيدليات، ومحطات البنزين والبنوك.

كما تنص الخطة الألمانية على فتح المطاعم والحانات من السادسة صباحا، وغلقها في الـ٦ مساء بالتوقيت المحلي، ولن تستمر حتى منتصف الليل كما يجري حاليا.

وتجبر مديري المطاعم والكافيهات على وضع مسافة آمنة بين كل طاولة تزيد على متر، وتحديد عدد زوار معين بحيث لا يكتظ المكان في أي لحظة، واتخاذ تدابير نظافة قوية.

وتنص أيضا على إغلاق الحانات والنوادي الليلية والمراقص، والمسارح والأوبرا وقاعات الحفلات الموسيقية، والمتاحف والمعارض والمتنزهات، والكازينوهات بشكل كامل.

كل هذه التدابير إلى جانب إغلاق صالات الرياضة وحمامات السباحة وجميع المنشآت الرياضية. وبالإضافة إلى ذلك، تحظر الخطة التجمعات في الكنائس والمساجد.