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بلجيكا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

بلجيكا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

متابعات_الخليج 365

قال متحدث باسم وزارة الصحة البلجيكية، الخميس، إنه تم تسجيل 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، ليصل إجمالي المصابين إلى 1795.

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وذكر المتحدث أن 7 وفيات جديدة سُجلت، الأربعاء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 منذ تفشي الوباء.

 

ومنح الملك لويس فيليب ملك بلجيكا، الإثنين، رئيسة الوزراء المؤقتة، صوفي ويلمز، سلطات خاصة لقيادة البلاد عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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