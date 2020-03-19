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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 200 وفاة بكورونا في يوم واحد بإسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الخميس، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع بمقدار 209 حالات مقارنة مع اليوم السابق إلى 767، كما قفز عدد الحالات المصابة بنحو الربع إلى 17147 حالة.
وبلغ عدد حالات الإصابة في إسبانيا الأربعاء 13716 حالة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، فرض حجر صحي شبه كامل في البلاد، بحيث لن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم، إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام.
وجاء إعلان الطوارئ عقب اجتماع استثنائي عقدته الحكومة الإسبانية، لبحث إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي بدأ ينتشر في البلاد.
ويندرج هذا الإجراء المشدد في إطار حالة التأهب التي أعلنت لـ15 يوما في إسبانيا، البلد الثاني الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا بعد إيطاليا.
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