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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تستدعي جنود الاحتياط لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، الخميس، العمل على تعبئة قسم من جنود الاحتياط في الجيش في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت كارنباور في مؤتمر صحفي إنّ نحو 2300 من جنود الاحتياط و900 "من جنود الاحتياط يعملون في مجال الصحة" امتثلوا للدعوة الأولى في نهاية الأسبوع الماضي.
وأضافت أن الحكومة ستطلق "نداءات جديدة ذات أهداف محددة، ونداء عاما".. حيث تمتلك ألمانيا نحو 75 ألفا من جنود الاحتياط.
وكان معهد روبرت كوخ، أعلن، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا سجل 10,999 شخصا، ووفاة 20 كحصيلة إجمالية
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