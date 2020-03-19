تزامنا مع إجراءات كورونا الاستثنائية.. قرارات عاجلة من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

كتب: ضياء السقا

قررت وزارة الأوقاف، اتخاذ سلسلة إجراءات وقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، منها تنظيف المساجد واختصار وقت صلاة الجمعة.

وقالت الأوقاف في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلف جميع قيادات الأوقاف ومديري المديريات وجميع العاملين بالوزراة بتكثيف حملات النظافة وتعقيم المساجد يومي الخميس والجمعة على مستوى الجمهورية، على أن تشمل أعمال النظافة يومي الجمعة والسبت جميع مقار الوزارة والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية، إضافة إلى دورية النظافة اليومية.

وأكدت الوزارة أن خطبة يوم الجمعة 20 مارس، تحت عنوان: "الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ، ووجوب طاعة ولي الأمر"، مطالبة جميع الأئمة الالتزام بنصها أو بجوهرها على أقل تقدير، و ألا تزيد مدتها عن 15 دقيقة، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بتلك التعليمات.

وقالت الوزارة: "بناء على ما صدر من بيانات متتابعة لعدد من الهيئات العلمية والفقهية وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من جواز الأخذ بالرخصة في الظروف الراهنة في عدم حضور الجمع أو الجماعات بالمساجد , فإن الأوقاف تؤكد على ذلك , وتراه أولوية للمرضى وكبار السن , ومن أراد الحرص على الجماعة من هؤلاء فلا حرج أن يصلي جماعة بأهله في منزله".

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وأشارت الأوقاف إلى أن المساجد ما زالت مفتوحة أمام ضيوف الرحمن، ونسأل الله (عز وجل) أن يجعلها مفتوحة أبدًا لذكره سبحانه وتعالى.

وأكدت أنه يستحب لمن أراد الذهاب إلى المسجد أن يصطحب مصلاه الخاص ما أمكن , وأن يتوضأ في بيته قبل الذهاب إلى المسجد , وأن يلتزم عدم المصافحة والاكتفاء بإلقاء السلام.

من جانبه، قال وزير الأوقاف أن ترويج أي شائعات بشأن كورونا خيانة للدين والوطن , مؤكدًا أننا في الوقت الذي نأخذ فيه بأقصى الأسباب ينبغي أن نحسن أمر التوكل على الله (عز وجل) , مؤمنين مع الأخذ بأقصى الأسباب أن ما أصاب كل واحد منا لم يكن ليخطئه , وما أخطأه لم يكن ليصيبه , وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها .

وتابع: "ينبغي أولا توخي الحيطة والحذر والأخذ بأقصى الأسباب مع طمأنينة النفس وثقتها في الله (عز وجل) والبعد عن كل أسباب الهلع والفزع , فشتان بين الاحتياط والأخذ بالأسباب وبين الرعب القاتل لصاحبه من غير قتل , ثم الحذرَ الحذرَ من الشائعات والأكاذيب والافتراءات والبهتان الذي يعد خيانة للدين والوطن , ثم الحذرَ الحذرَ من الانسياق خلف هذه الأكاذيب والشائعات التي تروجها جماعات موتورة وصفحات ومواقع مشبوهة".