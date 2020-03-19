الحكومة توضح حقيقة إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات

حالة من الغضب والاستياء يصاحبها قلق متواصل، بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات، ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة في وقت سابق هذا الأسبوع، إلا أنّه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى.

بدوره، قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباءً بشأن إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات، ورغم نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لتلك الشائعة فى وقت سابق هذا الأسبوع، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى.

Advertisements

وأعاد مركز الوزراء التأكيد على أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات سارى لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد الموافق 15 مارس 2020 بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وسوف يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وعقد الامتحانات فى موعدها المقرر. حسبما نشر موقع "الوطن".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.