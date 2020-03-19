الصحة السعودية: ازدياد ملحوظ في حالات التعافي من كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية ازدياد ملحوظ في حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد، موضحة ان " 238 إصابة بكورونا مسجلة في البلاد حتى اليوم".
وأوضحت ان " غالبية إصابات كورونا قادمة من الخارج". كما لفتت إلى ان "الاكتشاف المبكر لفيروس كورونا يسهل عملية العلاج".
كما شددت الوزارة على ضرورة غسل اليدين وتجنب المصافحة والبعد عن التجمعات ، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي لـ14 يوما، ناصحة بالبقاء في المناول ضمن الاجراءات الاحترازية.
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