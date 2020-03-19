الصحة السعودية: ازدياد ملحوظ في حالات التعافي من كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ ازدياد ملحوظ في ​حالات​ التعافي من ​فيروس كورونا​ في البلاد، موضحة ان " 238 إصابة بكورونا مسجلة في البلاد حتى اليوم".

وأوضحت ان " غالبية إصابات كورونا قادمة من الخارج". كما لفتت إلى ان "الاكتشاف المبكر لفيروس كورونا يسهل عملية العلاج".

كما شددت الوزارة على ضرورة غسل اليدين وتجنب المصافحة والبعد عن التجمعات ​​​​​، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي لـ14 يوما، ناصحة بالبقاء في المناول ضمن الاجراءات الاحترازية.