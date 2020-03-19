بومبيو يتهم طهران بإخفاء أرشيف بيانات الأسلحة النووية

اتهم وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ ​طهران​ بإخفاء أرشيف بيانات الأسلحة النووية مشيرا إلى "مواصلة دعم العلماء النوويين كجزء من البرنامج النووي ال​إيران​ي".

واشار بومبيو في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى ان "إيران خدمت ​العالم​ بإخفاء أرشيفها لبيانات الأسلحة النووية سراً"، مضيفا:"هي تواصل الحفاظ على خططها وكوادرها من علماء نووين في برنامجها النووي".

وشدد بومبيو على اننا "أضفنا 5 علماء نوويين إيرانيين إلى قائمة العقوبات"، لافتا الى ان "هؤلاء الأفراد الخمسة تورطوا في برنامج إيران للأسلحة النووية قبل عام 2004، المعروف باسم برنامج آماد، لافتا إلى أنهم مستمرون في العمل حتى اليوم".

وأكد بومبيو على أهمية المطالبة بمحاسبة إيران حول أنشطتها السابقة المتعلقة بالأسلحة النووية، وقال: "لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حول أنشطة إيران النووية السابقة وغير المعلنة"، مضيفا: "يجب المطالبة بمحاسبة كاملة وصادقة من إيران حول أنشطتها السابقة المتعلقة بالأسلحة النووية".