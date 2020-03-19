مسؤول مصري: لا صحة لتعرض مصر لزلزال كبير اليوم

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضي أنه "لا صحة لتعرض مصر ل​زلزال​ كبير"، موضحا أنه "يتم يوميا في البلاد رصد 3-4 زلازل غير محسوسة"، مضيفاً: "هناك 76 محطة لرصد الزلازل على مستوى ​الجمهورية​ تحدد حركة الزلازل".

وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، نفى ما أشيع عن قرب حدوث زلزال كبير في مصر، مضيفًا أنه ترددت بعض الشائعات عن زلزال سيحدث في مناطق العياط، أطسا، وأهناسيا من خلال مكبرات الصوت في مساجد تلك المناطق، حيث جرى حث المواطنين على الخروج من البيوت إلى المناطق الزراعية.