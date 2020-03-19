الهيئة الصحية في فرنسا: تمديد اجراءات العزل خطوة ضرورية

أعلنت المديرة العامة لهيئة ​الصحة العامة​ الفرنسية جونوفييف شين أن "تمديد اجراءات العزل في ​فرنسا​ ما بعد الـ15 يوما التي كانت مقررة أصلا لوقف تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، سيكون خطوة ضرورية".

ولفتت الى أن ديناميكية تفشي الوباء "رهن باحترام كل واحد منا لإجراءات الحفاظ على مسافة والعزل"، موضحة أن بعض الفرنسيين يستخفون بها، مشيرة الى أنه من المتوقع أن يسجل تراجع مهم لتفشي الوباء خلال أسبوعين أو أربعة أسابيع".