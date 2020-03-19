وفد من الصليب الاحمر زار حاكم مصرف لبنان طالبا تسهيل التحويلات المصرفية

زار وفد من الصليب الاحمر اللبناني ضم أمينه العام جورج كتانة وأمين الخزينة بسام المقداد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتم البحث في أمور التحويلات المصرفية الخاصة بالصليب الاحمر وإمكانية فتح حساب خاص للجمعية في المصرف لتسهيل عملها الإنساني.
وشكر الوفد سلامة على "دعمه المتواصل للجمعية".
بدوره، حاكم مصرف لبنان،أثنى على دور وجهود الصليب الاحمر اللبناني، واعدا ب"تذليل العقبات الموجودة للحفاظ على سهولة تسيير أعمال الجمعية خاصة في أزمة كورونا الحالية والتي للصليب الاحمر اللبناني دور محوري فيها".
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