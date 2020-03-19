أبو الحسن: كفى نظريات لا تطعم الناس المطلوب خطوات بدءاً من اليوم

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "إستباقاً لإنعقاد مجلس الوزراء ، المطلوب ان تترجم المقررات الى إجراءات فعلية ورغم أهمية توجهات خلية الطوارئ لإدارة الأزمة لكنها تبقى بلا جدوى اذا لم تصرف المستحقات لإتحادات البلديات والبلديات ، لا تنقصنا الرؤية ولا المسؤولية كفى نظريات لا تطعم الناس المطلوب خطوات بدءاً من اليوم".
يذكر ان جلسة مجلس الوزراء كانت قد بدأت منذ بعض الوقت في قصر بعبدا وبرئاسة الرئيس ميشال عون، وعلى جدول أعمالها اقرار مشروع الكابيتال كونترول كما ومتابعة موضوع أزمة كورونا حيث قدم وزير الصحة حمد حسن في بداية الجلسة تقريرا حوب وضع كورونا وآخر التطورات حول الوباء.
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