إتحاد بلديات الضنية عزل المنطقة بشكل كامل

قام إتحاد بلديات ​الضنية​ بعزل المنطقة بشكل كامل، من خلال مراقبة جميع مداخلها بالتعاون مع شرطة الإتحاد ومتطوعين.



وتجوب دوريات الإتحاد في المنطقة، بالتعاون مع كافة ​الأجهزة الأمنية​، وتقوم فرق متخصصة بقياس الحرارة، والتأكد من عدم وجود عوارض فيروس "كورونا".

ورفع الإتحاد يافطات على طول الطرق والمفترقات الرئيسية، تدعو المواطنين الى "عدم التجوال الا للضرورة".

وشكر في بيان "تعاون قائمقام ​قضاء المنية​ ـ الضنية ​رولا البايع​، وشدد على "الجهود التي يبذلها جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية"، ولجان ومتطوعي ​المجتمع المدني​، مكررا "الطلب من جميع المحال الإقفال التام، باستثناء ​الصيدليات​، الأفران، محال السمانة، والسوبر ماركت"، مذكرا المواطنين بالتزام منازلهم".

وطلب "من جميع المواطنين، الاتصال بالخط الساخن للاتحاد 71945900، في حال وجود أي شخص مشتبه فيه بعوارض الفيروس.

