افاد مراسل النشرة في صيدا، ان المخيمات الفلسطينية رفعت حالة التعبئة العامة وحالة الطوارىء الصحية الى ذروتها، وإلتزم مخيم عين الحلوة، باقفال المؤسسات والمحال بما فيها سوق الخضار، بإستثناء الصيدليات ومحال المواد الغذائية، خلت الشوارع من المارة، ولازم أبناء المخيم منازلهم، في خطوة هي الاكبر من نوعها طوعياً، وذلك استجابة لدعوات مختلف القوى السياسية والمحلية.
كما تواصلت حملات الرش والتعقيم وحملات التوعية وطرق الوقاية، وقام فريق جمعية الهلال الاخضر الخيرية ومركزها الطبي (مستشفى الاقصى سابقا) بحملة رش وتعقيم في الشوارع الرئيسية والاحياء والازقة وقياد درجة حرارة أبناء المخيم للتأكد من سلامتهم، وذلك بإشراف من عضو قيادة الساحة اللبنانية لحركة "فتح" اللواء منير المقدح.
وتسلم فريق الجمعية، مساعدات طبية من سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور ومدير مستشفى "الهمشري" الدكتور رياض ابو العينين وهي عبارة عن البسة العزل الوقائية من الجراثيم الخاصة بالطاقم الطبي والتمريضي، اضافة الى أجهزة رش المواد المعقمة وعدد من "ميزان الحرارة"، في وقت جرى فيه تجهيز "قسم الطوارىء" في مستشفى "الاقصى" لاستقبال أي حالة يشتبه بها بالاصابة، وتخصيص طابقين في المرحلة اللاحقة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: المخيمات الفلسطينية رفعت حالة التعبئة العامة إلى ذروتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.