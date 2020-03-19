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قطاع الإنتشار بالتيار الحر يطلق حملة تبرّعات من أجل مساعدة لبنان

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أطلق قطاع الإنتشار ب​التيار الوطني الحر​ حملة تبرّعات من أجل مساعدة ​الدولة اللبنانية​ والهيئات الصحّية فيها على مواجهة ​الكورونا​.

في ​أستراليا​ و​الولايات المتحدة​ وكندا و​أفريقيا​ بدأ القطاع بالتعاون مع الجاليات اللبنانية بحملات تحث اللبنانيين في الإغتراب على الوقوف إلى جانب وطنهم ومواطنيهم.

هذا وستوفّر هذه الحملة ​المال​ من أجل شراء معدّات طبّية لمعالجة مرضى الكورونا اضافةً لمعدّات فحصٍ للحالات المشتبه بها.

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