قطاع الإنتشار بالتيار الحر يطلق حملة تبرّعات من أجل مساعدة لبنان

أطلق قطاع الإنتشار بالتيار الوطني الحر حملة تبرّعات من أجل مساعدة الدولة اللبنانية والهيئات الصحّية فيها على مواجهة الكورونا.
في أستراليا والولايات المتحدة وكندا وأفريقيا بدأ القطاع بالتعاون مع الجاليات اللبنانية بحملات تحث اللبنانيين في الإغتراب على الوقوف إلى جانب وطنهم ومواطنيهم.
هذا وستوفّر هذه الحملة المال من أجل شراء معدّات طبّية لمعالجة مرضى الكورونا اضافةً لمعدّات فحصٍ للحالات المشتبه بها.
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