سأل أمين سر تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ عبر وسائل التواصل الإجتماعي ​وزارة الصحة​، "لماذا التخويف من النقص في فحوص "​كورونا​" المستجد ما دامت شركات تستطيع استيراد الادوية وتسلم الطلبيات من ​الصين​ خلال 48 ساعة؟ ولماذا كلفة الفحص رسميا 150 ألف ليرة ما دامت العروض تصل من الصين بكلفة 3 ​دولار​ات للفحص و1,6 دولار للفحص الفوري؟ الوثائق موجودة".

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كانت هذه تفاصيل خبر كرم لوزارة الصحة:لماذا التخويف من النقص في فحوص كورونا ولماذا كلفته العالية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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