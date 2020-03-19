الحسين: نأمل أن تنتهي ازمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة

لفت النائب ​مصطفى الحسين​ إلى انه "لا بد في هذا الوقت العصيب من تاريخ الوطن والأمة و​العالم​، لا بد من تحية لكل العاملين والعاملات في ​القطاع الصحي​ في بلدنا، بدءا ب​وزارة الصحة​ وإدارات و​مستشفيات​ و​الصليب الأحمر اللبناني​ و​الدفاع المدني​، ‏ففي حين يجد البعض صعوبة في التزام المنزل لفترة أسبوعين كما جاء في مقررات ​جلسة الحكومة​ ومقتضيات إعلان ​حالة الطوارئ​ الصحية، نجدهم على تماس مباشر مع الخطر، لهم منا كل آيات التقدير والإحترام".

وأمل "أن تنتهي هذه الازمة بأقل الخسائر الممكنة وان تعود ​الحياة​ الى دورتها الطبيعية، وأن نخرج من هذا الإمتحان واضعين نصب أعيننا وضع خطط مسقبلية للقطاع الصحي لكي نتفادى الوقوع في المحظور في أية مواجهة مستقبلية".