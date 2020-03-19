الحسين: نأمل أن تنتهي ازمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة

لفت النائب مصطفى الحسين إلى انه "لا بد في هذا الوقت العصيب من تاريخ الوطن والأمة والعالم، لا بد من تحية لكل العاملين والعاملات في القطاع الصحي في بلدنا، بدءا بوزارة الصحة وإدارات ومستشفيات والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، ففي حين يجد البعض صعوبة في التزام المنزل لفترة أسبوعين كما جاء في مقررات جلسة الحكومة ومقتضيات إعلان حالة الطوارئ الصحية، نجدهم على تماس مباشر مع الخطر، لهم منا كل آيات التقدير والإحترام".
وأمل "أن تنتهي هذه الازمة بأقل الخسائر الممكنة وان تعود الحياة الى دورتها الطبيعية، وأن نخرج من هذا الإمتحان واضعين نصب أعيننا وضع خطط مسقبلية للقطاع الصحي لكي نتفادى الوقوع في المحظور في أية مواجهة مستقبلية".
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