الاجهزة الامنية تواصل السهر على إقفال المحال التجارية في صور

تواصل الاجهزة الامنية السهر على إقفال المحال التجارية في صور، وتتولى دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة في القضاء، إقفال المحال التجارية حفاظا على السلامة العامة في صور والجوار.
واستثنت من هذه الاجراءات الصيدليات ومحال المواد الغذائية والصيرفة وتحويل الاموال والافران ومحطات المحروقات، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع الذي اعلن التعبئة العامة في اطار خطة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد".
وتمنت الاجهزة الامنية على المواطنين التعاون وتطبيق هذه القرارات التي تصب في خدمة الصحة والسلامة العامة.
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