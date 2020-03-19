الاجهزة الامنية تواصل السهر على إقفال المحال التجارية في صور

تواصل ​الاجهزة الامنية​ السهر على إقفال المحال التجارية في صور، وتتولى دوريات من ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في ​القضاء​، إقفال المحال التجارية حفاظا على ​السلامة العامة​ في صور والجوار.

واستثنت من هذه الاجراءات ​الصيدليات​ ومحال المواد الغذائية والصيرفة وتحويل الاموال والافران و​محطات المحروقات​، تطبيقا لقرار ​مجلس الوزراء​ و​المجلس الاعلى للدفاع​ الذي اعلن التعبئة العامة في اطار خطة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد".

وتمنت الاجهزة الامنية على المواطنين التعاون وتطبيق هذه القرارات التي تصب في خدمة ​الصحة​ والسلامة العامة.

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