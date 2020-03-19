السيد: بقدر ما ينضبط المجتمع بالعزلة بقدر ما تتقلص العدوى

لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح له عبر وسائل التواصل الإجتماعي، الى أنه "أمس إكتمل منع قدوم المسافرين من الجوّ والبر والبحر، ولا مجال لعدوى خارجية جديدة، وأصبح بالامكان حصر العدوى الداخلية. لذلك، بقدر ما ينضبط المجتمع بالعزلة، بقدر ما تتقلص العدوى"، مضيفا: "حتى ولو بتكره الكون كلّو ومش فارقة معك، بس إلّا في واحد بحياتك بتحبّو وبتخاف عليه، وكرمال هالواحد، إنضبّ".

والجدير بالذكر أن مطار بيروت الدولي قد أوقف جميع رحلاته اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء/الخميس الواقع في 18 آذار 2020 ضمنا، ويستثنى من ذلك الطائرات العسكرية، طائرات الإسعاف الجوي، الطائرات التي تعبر الأجواء اللبنانية، طائرات الشحن، الطائرات التي تنقل كلا من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، أفراد المنظمات الدولية، قوات اليونيفيل والأشخاص العاملون لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم 4.

