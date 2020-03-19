بلدية حيزوق اكدت عدم اصابة احد من ابناء القرية بكورونا

دعت بلدية حيزوق، في بيان "المواطنين عموما الى توخي الحذر في نقل ​الأخبار​ وإستقائها من مصادرها قبل نشرها".

واشارت ​البلدية​ الى انها "وبالتعاون مع ​الأجهزة الأمنية​ و​الصليب الأحمر​ ومستوصف البلدي تعاونوا جميعا على التحقق في موضوع إصابة أحد أبناء القرية ب​فيروس كورونا​ المستجد مع إتخاذ كافة إجراءات السلامة الموصى بها عالميا".

وأعلنت "اننا قطعنا الشك باليقين بعدم إصابة إبن بلدتنا السيد بكر مصطفى أحمد بهذا المرض، وانه "للتأكيد من سلامته سيتم الإستمرار في عزله المنزلي حتى زوال أعراض الرشح عنه بصورة تامة وسنتواصل مع الجهات الطبية لإجراء ما يلزم".

وشددت البلدية على "عدم التهاون في مواجهة هذا المرض وعلى فعل كل ما يلزم لمنع إنتشاره تبعا للبيانات التي أعلنت عنها سابقا، وخصوصا التي تستند لإرشادات المحافظة و​وزارة الصحة​ والصليب الأحمر والأجهزة الأمنية مشكورين".