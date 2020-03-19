دعت بلدية حيزوق، في بيان "المواطنين عموما الى توخي الحذر في نقل الأخبار وإستقائها من مصادرها قبل نشرها".
واشارت البلدية الى انها "وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والصليب الأحمر ومستوصف البلدي تعاونوا جميعا على التحقق في موضوع إصابة أحد أبناء القرية بفيروس كورونا المستجد مع إتخاذ كافة إجراءات السلامة الموصى بها عالميا".
وأعلنت "اننا قطعنا الشك باليقين بعدم إصابة إبن بلدتنا السيد بكر مصطفى أحمد بهذا المرض، وانه "للتأكيد من سلامته سيتم الإستمرار في عزله المنزلي حتى زوال أعراض الرشح عنه بصورة تامة وسنتواصل مع الجهات الطبية لإجراء ما يلزم".
وشددت البلدية على "عدم التهاون في مواجهة هذا المرض وعلى فعل كل ما يلزم لمنع إنتشاره تبعا للبيانات التي أعلنت عنها سابقا، وخصوصا التي تستند لإرشادات المحافظة ووزارة الصحة والصليب الأحمر والأجهزة الأمنية مشكورين".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية حيزوق اكدت عدم اصابة احد من ابناء القرية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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