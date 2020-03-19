النروج: 3 وفيات و127 إصابة جديدة بكورونا

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بروكسل: اعلنت السلطات الصحیة في النروج الیوم الخمیس تسجیل ثلاث حالات وفاة و127 اصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19) خلال الـ24 ساعة الماضیة.

وقال المعھد النروجي للصحة العامة في بیان إن اجمالي عدد الوفیات منذ تفشي الفیروس اصبح ست حالات، فیما بلغ اجمالي

الاصابات 1552.

وكانت منظمة الصحة العالمیة أعلنت في 11 مارس الجاري أنھا باتت تعتبر فیروس (كورونا المستجد - كوفید 19) جائحة ما یعني أنھا بمثابة وباء متفش عالمیا، لكنھا أكدت في الوقت نفسھ أن ھذا الوباء العالمي ما زال من الممكن "السیطرة علیھ".

ویعتقد ان (كورونا المستجد - كوفید 19) ظھر للمرة الاولى في اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحریة في مدینة (ووھان) في وسط الصین كانت تبیع حیوانات بریة بشكل غیر قانوني وذلك قبل أن یتسع نطاق تفشیھ وینتشر في العدید من الدول بجمیع قارات العالم لیصیب نحو 220 ألف حالة من بینھا قرابة تسعة آلاف وفاة.

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