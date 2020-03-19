ميشال بارنييه يعلن إصابته بفيروس كورونا

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أعلن مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه (69 عاما)"اصابته" بفيروس كورونا المستجد لكنه طمأن على حالته الصحية في فيديو نشر الخميس على تويتر.

وقال في الفيديو "لقد تأكدت أمس اصابتي بكوفيد-19 لكنني في حالة صحية جيدة وفي حجر في منزلي". وأضاف في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "اني بصحة جيدة ومعنوياتي مرتفعة".

وأعرب في الفيديو عن "التضامن" مع "كل العائلات المتأثرة بهذا الوباء"، مبدياً في الوقت نفسه "التقدير للعاملين في مجال الرعاية الصحية والذين يقومون بعمل رائع".

وقال إنّ "كل مواطن، كل واحد منا يتوجب عليه ان يلعب دورا من أجل الجميع ومن أجل الانتصار في هذه المعركة الجماعية، في هذه الحرب على الفيروس"، داعياً إلى المزيد من "التضامن" و"الوحدة".

وختم بأنّه "مع كل ذلك، أعتقد بأنّه يمكننا الخروج من هذه الأزمة أقوى من السابق".

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وكان من المتوقع أنّ تنعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين بروكسل ولندن بشأن العلاقة في مرحلة ما بعد بريكست الأربعاء في العاصمة البريطانية.

ولكن تم إلغاؤها بسبب تفشي الوباء.

وتأمل المملكة المتحدة التي خرجت من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل 31 كانون الأول/ديسمبر،وهو موعد انتهاء المرحلة الانتقالية وانتفاء صلاحية القواعد التجارية التي لا تزال لندن خاضعة لها.

ويرفض البريطانيون تمديد المهلة. ونشر الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الحالي وثيقة من 441 صفحة، تستعرض تصوّره للاتفاق.

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