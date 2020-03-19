شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام النواب: من المبكر اتخاذ قرار بتأجيل انعقاد الجلسات العامة للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إنه من المبكر اتخاذ أى قرار بشأن تأجيل عقد الجلسات العامة للبرلمان، التى سبق وتحدد لها موعد انعقاد في 29 مارس الجارى.

وأضاف أمين عام مجلس النواب، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن موعد الجلسة العامة القادمة يفصلنا عن موعد انعقادها 10 أيام، مشيراً إلى أن البرلمان كان استباقيا فى تأجيل الجلسات العامة لمدة أسبوعين.

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ونوه المستشار محمود فوزى، إلى أن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، يملك لائحياً الصلاحية لتعديل موعد انعقاد الجلسات القادمة إذا طرأ أو استجد ما يدعو إلى ذلك،، خاصة وأن الدكتور علي عبد العال حريص تماما على صحة النواب والعاملين بالمجلس ويتابع الموقف ساعة بساعة.

جدير بالذكر، أن الأمانة العامة لمجلس النواب، اتخذت عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذى لاقى إشادة كبيرة من النواب والعاملين بالمجلس، والتي كانت أخرها إعلان المستشار محمود فوزى، إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس بدءًا من يوم 11 مارس 2020، وصولا إلى قراره أمس فى ضوء المستجدات، أن يكون العمل بالأمانة العامة للمجلس بالتبال والتناوب بنصف طاقة العاملين، على أن تكون الأولوية فى الراحات للسيدات لاسيما الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 17 مارس 2020.