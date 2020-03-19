شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع يُستقبل شبابا ساعدوا مواطنين تعطلت سياراتهم أثناء الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفدا من الشباب الذين تعطلت سياراتهم بعد مساعدتهم المواطنين العالقين فى الطقس السيئ الذى مر على مصر خلال الفترة الماضية، وضم الوفد المواطن شريف خيرى وعدد من الشباب.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، أن ما فعله الشباب يدل على معدن أصيل وجدعنة وشهامة، ويجب دعم كافة الأفكار الشبابية فى ذلك الإطار ، خاصة أن نزولهم وقت الأمطار والتضحية بسياراتهم لمساعدة المواطنين فعل نبيل وممتاز للغاية.

كان الفريق عبد المنعم التراس، قد أعلن فى تصريحات خاصة سابقة لليوم السابع، تكفله بإصلاح وصيانة السيارات التى تعطلت مجانا على حساب الهيئة، وذلك لما بدر منهم من فعل بطولى.

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