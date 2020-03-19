شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات حزب الوفد يستعدون لإطلاق حملة "إغاثة" لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وبتوجيه ومتابعة شخصية منه، يستعد قيادات وشباب بيت الأمة لإطلاق حملة «إغاثة»، التى أعلنتها لجنة الطوارئ الصحية الوطنية بالحزب، برئاسة الدكتور محمد نصر، رئيس اللجنة النوعية للصحة، وبالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة المهندس محمد فؤاد، سكرتير مساعد الحزب، للوقوف إلى جوار المواطن المصرى ومساندة الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، بدعم من الدكتورة أميرة أبو شقة، مساعد رئيس الحزب لشئون التطوير والمتابعة.

وقام شباب حزب الوفد من محافظتي القاهرة والجيزة، بالتعاون مع أعضاء اللجنة المنظمة بتجهيز الحقائب الصحية التي تحتوى بداخلها على برشور توعية، يوضح الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى بعض الوسائل المستخدمة في التصدي للمرض، مثل: «الكمامة، زجاجة كحول إيثيلي، جوارب اليد الطبية، بعض وسائل التعقيم الأخرى»، تكفل بها الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الاقتصادية وعضو الهيئة العليا للحزب، يقوم بتوزيعها شباب الوفد في جميع محافظات مصر.

جاء ذلك بحضور النائب الوفدى فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للأمن القومي، وعضو الهيئة العليا، والمهندس حسين منصور رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في القاهرة وعضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي طارق تهامي رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الجيزة، وعضو الهيئة العليا، والنائب الوفدي عمرو أبو اليزيد، وراضي شامخ نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب، وكريمة القاضي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدي، ومحمد أرنب رئيس لجنة شباب القاهرة، وأشرف منصور رئيس لجنة شباب الوفد بالجيزة، وعدد من قيادات وشباب الوفد بالقاهرة والجيزة.

وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، ووسائل مواجهته، وطرق الوقاية منه، وحمايتهم من خطره، وتتضمن رسالة الحملة أن حزب الوفد ما كان ومازال وسيظل داعمًا للدولة المصرية وللوطن والمواطن، موضحة أنها سوف تنطلق اليوم الخميس في محافظتى القاهرة والجيزة بالتوازى مع بعض المحافظات.

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