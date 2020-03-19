شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قطر والإرهابيين وراء تقرير الجارديان المفبرك عن فيروس كورونا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، أن النظام القطرى الإرهابى ممثلا فى أمير الدم والإرهاب، تميم بن حمد، ومعه عدد من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى، هم وراء التقرير المفبرك والكاذب الذى نشرته صحيفة الجارديان البريطانية عن فيروس كورونا فى مصر.

وقال "الحناوى" فى بيان له أصدره اليوم، إن الحقد الأسود والدفين داخل قلب النظام القطرى لايزال مستمرا تجاه مصر والشعب المصرى العظيم وقائدها البطل الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن هناك عددا من وسائل الإعلام العالمية ومنها الجارديان البريطانية تلهث وراء ملايين الدولارات الزرقاء التى تحصل عليها من الممول الرئيسى النظام القطرى لنشر الأكاذيب عن مصر بهدف تحريض المواطن المصري ضد الحكومة والدولة وإثارة الذعر والفوضى خاصة بعد نجاح مصر في السيطرة على انتشار الفيروس واتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، كمنع التجمعات وإلغاء الموالد والاحتفالات الغير ضرورية، بجانب تعليق الدراسة بالمدارس والعمل بالمحاكم لمدة أسبوعين.

وقال الحناوى، إن كل من النظامين القطرى والتركى ومعهما أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية أصيبوا بالعته والهوس والجنون لأنهم لايزالون لديهم إصرار على تحريض المصريين ضد دولتهم، وهذا أمر مستحيل لأن المصريين كلهم وبمختلف إنتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والعقائدية والشعبية على مستوى مصر كله يقفون صفا واحدا ويدا واحدة، ليس خلف القيادة الحكيمة للرئيس البطل الزعيم عبد الفتاح السيسى، ولكن خلف دولتهم المصرية الوطنية بجميع مؤسساتها وفى القلب منها القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وهذا موقف تاريخى وثابت داخل قلوب وعقول كل المصريين.