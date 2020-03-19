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شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتعديل تشريعى لعقوبة احتكار السلع لتصبح السجن المؤبد والان مع تفاصيل الخبر
وقال أبو طالب، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن مصر اليوم تمر بظرف دقيقة الجميع يتكاتف فيه من أجل عبور هذه المحنة، والحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه في مواجهة فيروس كورونا من جميع النواحي، والشعب بدوره يتفهم الموقف ويعى تماًما الظرف الذى تعيشه بلدنا، إلا أن هناك قلة تستغل هذه الظروف الحرجة لتحقيق مكاسب والتربح من ورائها، عبر حبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس.
وأضاف أبو طالب، أن استغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها خيانة للوطن، وجريمة لن يغفرها التاريخ لأصحابها.
وأكد عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، أن الحملات الأمنية وتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة المحتكرين وحدها لن تكفى فى التصدى لتلك الأساليب غير المشروعة، كما أن العقوبات التى تضمنتها المادة "6" من قانون حماية المنافسة لن تُحقق الردع المرجو منها، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعى لتصبح السجن المؤبد، بدلًا من السجن والغرامة.
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