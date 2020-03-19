جامعة النهضة تعيد كافة الطلاب الوافدين لبلادهم على نفقتها الخاصة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجامعة برئاسة الدكتور حسام الملاحى، تسفير كل الطلاب الوافدين لبلادهم حتى تطمئن بلادهم وأسرهم عليهم، وكان هذا القرار سابق وسريع وتم فى خلال ساعة، وقد شكر الطلاب ودولهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على الجميع مصريين وغير مصريين، وذلك فى لفتة إنسانية راقية وسباقة وحرصا من جامعة النهضة على طلابها واستقرارهم النفسى والأسرى.

كانت الجامعة قد أرسلت فى بداية تفشى فيروس كورونا المستجد فى مقاطعة ووهان الصينية، خطابا لمؤازرة دولة الصين الشعبية فى وقفتها ضد الفيروس وكانت مثالا يحتذى به للعالم، ووقد أرسلت السفارة الصينة فى القاهرة خطاب شكر للجامعة.

كانت جامعة النهضة قد اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية ومكافحة العدوى، فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19"، وقد تم تشكيل لجنة لمتابعة الوقاية ومكافحة العدوى، تعمل على مدار الساعة منذ تشكيلها، فى إطار وضع الدولة خططا وقائية وإجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وقد أوقفت الجامعة التعامل ببصمة اليد واستبدالها باستخدام الكارنيه ( ID ) وبصمة الوجه، بالإضافة إلى نشر الملصقات والإرشادات اللازمة والفيديوهات الاسترشادية للتوعية للمكافحة وعدم نقل العدوى، وتخصيص خط ساخن للاستفسار عن أعراض الأمراض المنتشرة وخاصة فيروس كورونا، وقد وفرت ترمومترات حرارية عن بعد، وزيادة كميات المطهرات الوقائية فى كافة مباني الجامعة والمدن الجامعية ومستشفى طب الفم والأسنان، ومخاطبة مديرية الصحة للتعريف بالإجراءات الواجب اتباعها فى حالة وجود اشتباه.