رئيس صناعة البرلمان يطالب بمواجهة بيع مستلزمات الوقاية من كورونا بالمحافظات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بموافقة وزارة التجارة والصناعة وقبولها مستندات المستوردين دون توثيق من الغرف التجارية والسفارات المصرية بالخارج بسبب كورونا والموافقة على الإفراج عن الشحنات القادمة من دول الاتحاد الاوروبى ودول أخرى بشرط استيفاء باقى الاشتراطات مع أخذ تعهد بصحة المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك مؤكدا ان لجنة الصناعة بالبرلمان كانت قد طالبت بهذه الاقتراحات .

كما أشاد " عامر " فى بيان له اصدره اليوم بقرارى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (كمامات) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ بهدف توفير احتياجات المواطن المصرى من هذه المنتجات خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب المهندس محمد فرج عامر احكام الرقابة على الصيدليات وجميع المنشآت التى تتولى بيع هذه المنتجات باسعار اصبحت خيالية وفيها متاجرة وثراء فاحش على حساب المصريين لدرجة انه من كثرة سحب المنتفعين لهذه الأدوات لبيعها فى السوق السوداء لم يعد هناك اى وجود لهذه المنتجات داخل مختلف الصيدليات مؤكدا ان هناك مافيا وراء مثل هذه الظواهر التى تستغل مثل هذه الاحداث التى تتطلب الوحدة والتماسك الحقيقى بين جميع المصريين وعدم استغلال البعض لمثل هذه الاحداث لتحقيق اموال طائلة على حساب صحة المصريين.

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