تعقيم وتطهير مركز خدمة العملاء بشركة المياه ومسجد عمر مكرم في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، أعمال تعقيم وتطهير مركز خدمة العملاء التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومسجد عمر مكرم بحي غرب مدينة أسيوط.

يأتي ذلك ضمن عمليات التعقيم الشاملة التي تجريها المحافظة لعدد من المنشآت الخدمية بالتنسيق مع مديرية الصحة كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

Advertisements

وشهد محافظ أسيوط، إجراءات تعقيم مركز خدمة العملاء، التي شملت مداخل ومخارج المبني الإداري، وكافة المكاتب الإدارية وأماكن انتظار خدمة العملاء، وقاعات الاجتماعات والتدريب ودورات المياه؛ مشددًا على تكثيف حملات التوعية للعاملين والمترددين بطرق الوقاية والتأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية.

كما تفقد المحافظ، أعمال تعقيم وتطهير مسجد عمر مكرم بحي غرب مدينة أسيوط، وتطهير السجاد والحوائط ودورات المياه، لافتًا إلى ضرورة وضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية الدورية.

وناشد سعد، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل واتس آب، في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ، وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.