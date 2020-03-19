الإمارات تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 140

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- (د ب أ): أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارتية، الخميس، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد. ووفقا لما أعلنته الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي بقطاع الصحة في الإمارات فإن العدد الإجمالي للإصابات يرتفع بذلك إلى 140 حالة، بينهم حالتان حرجتان. وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 31 حالة. وأكدت على ضرورة الحفاظ على "التباعد الاجتماعي" من أجل الوقاية من الفيروس.

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