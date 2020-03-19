"مدرسة على الهواء".. بث برامج تعليمية أون لاين للطلاب بنصر النوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

أطلقت إدارة نصر النوبة التعليمية بأسوان، اليوم الخميس، مبادرة "مدرسة على الهواء" لبث البرامج التعليمية لطلاب الشهادات على صفحة الإدارة على "فيسبوك".

وقال عبدالراضي جزولي، مدير إدارة نصر النوبة التعليمية، إن الإدارة أطلقت مبادرة "مدرسة على الهواء" لبث برامج تعليمية لطلاب الصفوف "السادس الابتدائي، الثالث الإعدادي، الثالث الثانوي" على صفحة "فيسبوك" الرسمية للإدارة التعليمية، وجرى عمل بث تجريبي أمس الأربعاء بنجاح.

وأضاف "جزولي" أن القائمين على الشرح نخبة من أفضل معلمي وموجهي نصر النوبة، وسيجيب المعلمين عبر البث المباشر على كافة الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الطلاب.

وأشار "جزولي" إلى أنه جرى وضع جدول يوضح مواعيد البث المباشر لكل صف من الصفوف المذكورة، متمنيًا استفادة أكبر عدد من الطلاب بالمبادرة.

وينشر "الخليج 365" مواعيد البث المباشر للمواد، وهي كالآتي..

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