بالصور.. رئيس طور سيناء يتفقد مخزون السلع الاستراتيجية بالمدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
تفقد أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، اليوم الخميس، مجمع الشركة العامة لتجارة الجملة، لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية.
واطلع رئيس المدينة على المخزون من كافة السلع الاستراتيجية "سكر وأرز، وزيت، وسمن، وجبن، ومعلبات، وعصائر، ومشروبات، ومياه معدنية".
وقال أيمن عبدالعزيز، مدير إدارة الشركة، إن جميع السلع الغذائية متوافرة وبكميات كبيرة، ولا يوجد نقص أو عجز في أي سلعه يحتاجها المواطنين بمدينة طور سيناء، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي يكفي لعدة أشهر.
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