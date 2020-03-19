مسئول نمساوي: مستعدون لعجز 5% بالموازنة جراء أزمة كورونا

أكد جيرنوت بلوميل وزير المالية النمساوي أن الحكومة مستعدة لحدوث أكثر من 5 فى المئة عجزًا بموازنة البلاد جراء تفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا فى البلاد .

قال الوزير فى تصريحات له اليوم الخميس إنه مستعد لمحاربة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها المؤثرة على عجز الميزانية النمساوية مشيرا الى أن عجز الموازنة سجل 3ر5 فى المائة فى أثناء فترة الأزمة المالية العالمية

فى عام 2009 وتمكنت النمسا من سرعة تجاوزه.وأشار بلوميل الى أن الحكومة تركز فى ظل تحديات المرحلة الراهنة على تأمين الوظائف وتوفير التمويل اللازم لتماسك النظام الصحي واستمرار دوره بكفاءة لطمأنة الرأى العام .وذكر الوزير أن التدابير الحالية والتى تشمل عزل المدن والبقاء فى المنزل تعد كافية للسيطرة على الازمة وتجاوزها بشكل جيد لافتا الى أنه إذا لزم الأمر سوف يتم فرض المزيد من الاجراءات .وأوضح الوزير أن موازنة 2020 التي تمت الموافقة عليها يوم أمس الأربعاء في مجلس الوزراء رصدت عجزا لا يقل عن واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي .وقال بلوميل إن حزمة المساعدات الحكومية لإنقاذ البلاد من أزمة كورونا تبلغ قيمتها 38 مليار يورو وتم الإعلان عنها أمس الأربعاء وتشمل تسليم مساعدات طارئة بقيمة 15 مليار يورو للشركات المتضررة اعتبارا من الأسبوع المقبل