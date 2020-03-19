أعلن كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا "COVID-19". كتب بارنييه عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "أود أن أحيطكم علمًا بأنني أجريت اختبارًا لـCOVID19 وكانت نتيجته إيجابية (أي ثبتت إصابته). أنا في حالة جيدة وفي حالة معنوية جيدة. أنا أتبع جميع التعليمات الصحية اللازمة، كما يفعل فريقي". (أي ثبتت إصابته). أنا في حالة جيدة وفي حالة معنوية جيدة. أنا أتبع جميع التعليمات الصحية اللازمة، كما يفعل فريقي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة كبير المفاوضين الأوروبيين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.