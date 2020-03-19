امرأة وأحجار كريمة.. أبطال قصة احتيال كبرى في موسكو

ألقت أجهزة الأمن الروسية القبض على امرأة بتهمة محاولة تنفيذ عملية احتيال بقيمة مليار روبل (12.5 مليون دولار)، وفقًا لما أعلنته المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية.
قالت المتحدثة إن المتهمة قامت بإنشاء شبكة من الشركاتفي سوق المعادن النفيسة والأحجار الكريمة وبعد ذلك قامت بالتقدم لأحد البنوك من أجل الحصول على قرض.
وأضافت المتحدثة أن المتهمة قدمت أوراق ثبوتية مزورة وتضمنت بياناتتشير إلى امتلاكها كميات وهمية من المعادن النفيسة كضمان للحصول على القرض.
وفي إطار التحقيقات نفذت الأجهزة المعنية، بالتعاون مع جهاز الأمن الفدرالي 20 عملية تفتيش في موسكو وضواحيها ذات صلة بنشاطات المتهمة.
وتم فتح قضية جنائية بشأن عملية الاحتيال الكبرى، ووضع المتهمة قيد الإقامة الجبرية.
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