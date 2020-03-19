شفاء حالتين من كورونا ليرتفع عدد حالات التعافي لـ 8 في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن شفاء حالتين من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 8 ، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم في خبر عاجل لها، اليوم الخميس.

وكانت وزارة الصحة السعودية رصدت وسجَّلت 67 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19)، وقالت

الوزارة، إن العدد الأكبر من تلك الحالات الجديدة، هو (45) حالة قادمة قبل يومين، من كل من بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق.

وقد تم عزلها مباشرة من المطار إلى الضيافة فى العزل

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الصحي، الذى أثبت فاعليته فى التصدى لنقل العدوى داخليًا.

وأضافت أن (11) حالة إصابة هى لمخالطين لحالات سابقة، وأن (11) حالة تحت التقصي.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات ال (67) منها (19) حالة فى مدينة الرياض، و (23) حالة فى المنطقة الشرقية، و (13) حالة فى مدينة جدة، و (11) حالة فى مكة المكرمة، وحالة واحدة فى عسير