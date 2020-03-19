ارتفاع عدد المصابين بكورونا لـ149 في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 16 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 149.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن فيروس كورونا ( Covid-19 )، إلى أنه بدءًا من 21 فبراير الماضي ولغاية اليوم، بلغ مجموع حالات الإصابة المثبتة مخبريًا 149 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة تشكيل لجنة من اختصاصيين

مخبريين لمراقبة المختبرات المخولة إجراء فحص كورونا، وأكد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، ضرورة التصريح عن الحالات الإيجابية لمركز الترصد الوبائي تحت طائلة العقوبة.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أمس الأربعاء وفاة مسن تسعيني مصاب بكورونا، لافتة إلى أنه كان يعاني من أمراض مزمنة، ما يرفع

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عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 4 أشخاص.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الصحة اللبنانية أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم، مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارًا محليًا للفيروس.

كما تتابع التقصي عن مصدر العدوى لبعض الحالات التي شخصت أخيرًا.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة، إلا عند الضرورة القصوى.