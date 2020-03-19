باكستان تُلزم المسافرين بتقديم نسخة من نتيجة اختبار كورونا

ألزمت هيئة الطيران المدني الباكستانية المسافرين الدوليين القادمين للبلاد بتقديم نسخة من نتيجة اختبارهم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ضمن إجراءاتها لاحتواء تفشي الفيروس، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ذكر بيان أصدرته هيئة الطيران ونقلته صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم الخميس، أن نتيجة الاختبار يجب أن تتضمن اسم الراكب ورقم جواز سفره كما سيطلب المطار في باكستان من الراكب نتيجة الاختبار الأصلية.

ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز النفاذ اعتبارًا من بعد غد ألسبت الموافق 21 مارس، ويتعين إجراء الاختبار قبل 24 ساعة من الصعود على متن الطائرة.

ووجهت هيئة الطيران كل الخطوط الجوية بالتأكد من تطهير طائراتها وصعود الركاب على متن الطائرة وفقًا للإجراءات المعترف بها دوليًا.

يذكر أن الخطوط الجوية الدولية الباكستانية علقت رحلات الطيران إلى الصين واليابان وقطر والكويت وعمان وإيطاليا والمملكة العربية نتيجة الاختبار يجب أن تتضمن اسم الراكب ورقم جواز سفره كما سيطلب المطار في باكستان من الراكب نتيجة الاختبار الأصلية.ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز النفاذ اعتبارًا من بعد غد ألسبت الموافق 21 مارس، ويتعين إجراء الاختبار قبل 24 ساعة من الصعود على متن الطائرة.ووجهت هيئة الطيران كل الخطوط الجوية بالتأكد من تطهير طائراتها وصعود الركاب على متن الطائرة وفقًا للإجراءات المعترف بها دوليًا.يذكر أن الخطوط الجوية الدولية الباكستانية علقت رحلات الطيران إلى الصين واليابان وقطر والكويت وعمان وإيطاليا والمملكة العربية السعودية بسبب فيروس كورونا.

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