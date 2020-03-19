تسجيل 200 حالة وفاة بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الإسبانية ارتفاع عدد الوفيات من جراء فيروس "كورونا" في البلاد من 558 إلى 767 خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت السلطات أن عدد الإصابات بالفيروس في
كانت وزارة الصحة الإسبانية أعلنت، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلادإلى 13716 شخصًا، وعدد الوفيات إلى 558.
وتعتبر إسبانيا، التي أعلنت سلطاتها يوم 14 مارس حالة الطوارئ، البلد الثاني في أوروبا، بعد إيطاليا، من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.
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