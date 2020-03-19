ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في سويسرا لـ 3888 إصابة

ارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا إلى 3888 إصابة، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها اليوم الخميس.
وكانت سلطات الصحة فى سويسرا أعلنت ،أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 3028 شخصًا.
وكما كشفت يوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 21 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة جديدة، وذكرت إذاعة "سويس إنفو" السويسرية اليوم أن الإصابات المؤكدة بالفيروس فى سويسرا بلغت 2200حالة، مشيرة إلى أن الحكومة فرضت حظرًا على جميع الأحداث الخاصة والعامة وإغلاق الحانات والمطاعم والأماكن الرياضية والثقافية حتى 19 إبريل المقبل، ماعدا المؤسسات التى تقدِّم السلع الأساسية مثل محال المواد الغذائية والمخابز والصيدليات.. كما أن المدارس ستظل مغلقة فى جميع أرجاء البلاد حتى 19 إبريل المقبل.
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