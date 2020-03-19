ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 1284

قال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الحكومي إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا قفز إلى 1284 ، اليوم الخميس، كما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 18407 في الجمهورية الإسلامية وهي الدولة الأكثر تأثراً بالوباء في الشرق الأوسط.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي "بحدوث 149 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية يصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 1284. وللأسف لدينا 1046 إصابة جديدة منذ أمس".