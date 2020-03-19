السعودية تلغي مهرجان "موسم جدة" بسبب فيروس "كورونا"

ذكر التلفزيون السعودي، اليوم الخميس، أن المملكة ألغت (موسم جدة) وهو مهرجان ترفيهي وثقافي يقام بالمدينة المطلة على البحر الأحمر على مدى أسابيع وذلك مواكبة للخطوات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وكان المهرجان الذي يقام في يونيو ويوليو قد انطلق لأول مرة العام الماضي.
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