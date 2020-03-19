الجزائر.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 8

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس عن تسجيل ثامن وفاة، وعشر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بما يرفع إجمالي الإصابات إلى 82.
وجاء في بيان للوزارة أن الإصابات العشر الجديدة توزعت على عدة محافظات، وجرى تجديد الدعوة لمكوث الجزائريين في البيوت وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى.
وفي الأثناء، شنت السلطات حملة موسعة ضد التجار على خلفية إقرار زيادات مهولة في أسعار المواد الأكثر استهلاكا.
وتوعد وزير التجارة كمال رزيق بفرض أسعار خاصة، وسط اتساع حملات التوعية والتوجيه بعد توارد أنباء عن تنظيم حفلات زفاف بعد ساعات من إغلاق قاعة حفلات في مدينة عنابة الشرقية.
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