إصابة 4 أسرى فلسطينيين بفيروس كورونا في السجون الإسرائيلية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني(غير الحكومي)،عن إصابة 4 أسرى بفيروس كورونا في سجن مجدو الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، إنه تلقى معلومات بأن أربعة أسرى أصيبوا بفيروس كورونا في سجن مجدو، نقل إليهم عن طريق أسير كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق بيتح تكفا، ووصلته العدوى عن طريق أحد المحققين.

وأضاف في بيان، أن ”إدارة السجون أبلغت الأسرى بالإصابة، وهناك حالة من الاستنفار تجري داخل السجن“.

وتابع أن ”الأسرى يواجهون اليوم خطر الإصابة من السجانين والمحققين الذين يشكلون خطرا على مصيرهم قبل انتشار الفيروس“.

ودعا كل الجهات الحقوقية المختصة بضرورة ”التدخل لحماية الأسرى الفلسطينيين من الإصابة بالفيروس، وكحد أدنى توفير مواد التعقيم، والتدابير الوقائية اللازمة والتي فرضتها منظمة الصحة العالمية“.

بدورها، قالت الحركة الأسيرة، إن ”استهتار إدارة سجون الاحتلال بالإجراءات الوقائية هو سبب وصول فايروس كورونا إلى سجن مجدو“.

ودعت منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر إلى زيارة عاجلة لسجون الاحتلال، للاطلاع على حجم الاستهتار بأرواح الأسرى.

إسرائيل تنفي

من جهتها، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، إنها ”عزلت“ أربعة معتقلين فلسطينيين، بعد الاشتباه باتصالهم بمريض بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي، نافية في ذات الوقت، ثبوت إصابتهم بالفيروس.وقالت مصلحة السجون، في بيان: ”على عكس التقارير الواردة من المنشورات الأجنبية، فإنه لا مساجين في سجن مجدّو مدرجين كمصابين بفيروس كورونا“.