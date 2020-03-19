اخبار العالم

أستراليا تغلق حدودها لمواجهة تفشي كورونا

0 نشر
محمد عبدالله 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 مارس 2020 03:18 مساءً - مشاركة

كشفت أستراليا، اليوم الخميس، عن منع غير مسبوق للأشخاص غير المقيمين من دخول البلاد في إطار تعزيز إجراءات الإغلاق الهادفة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أنه “سيتم فرض حظر سفر على كل الأشخاص غير المقيمين والرعايا غير الأستراليين القادمين إلى أستراليا، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة التاسعة مساء غد”.

وإلى ذلك، خفّض المصرف المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار النصف ليصل إلى ربع نقطة، في أدنى مستوى في تاريخه، وذلك في إطار سلسلة إجراءات استثنائية أقرها للحد من تداعيات كورونا على اقتصاد البلاد.

وقال مجلس حكام “بنك الاحتياطي الاسترالي” في بيان إن معدّل الفائدة الجديد سيبقى على حاله “لحين إحراز تقدّم على صعيد بلوغ نسبة التوظيف الكامل”.

وأضاف أن مجلس الحكام أقر إجراءات أخرى من بينها شراء سندات حكومية ودعم القطاع المصرفي في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا تغلق حدودها لمواجهة تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا