إسرائيل تقول إنها أحبطت عملية ل”حزب الله” في الجولان السوري

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أمس الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيل أحبط من خلال المراقبة والتشويش ما وصفه ب”عملية تخريبية” ل”حزب االله” بالتعاون مع جيش النظام السوري في منطقة الجولان.

وكتب أدرعي في تغريدة مرفقة بصور ومقطع مصور ل”العملية”، أنه “تبين من التحقيق الذي ترأسه قائد المنطقة الشمالية أن نشطاء حزب_الله عملوا مع جنود في الجيش السوري لتنفيذ عملية تخريبية من منطقة هضبة الجولان”.

وأضاف أنه “في الأسابيع التي سبقت هذه الحادثة رصدت قوات الاستخبارات والاستطلاع أعمال استعداد مشبوهة في مناطق تشكل منطلقاً للتهديدات في المكان”.

Advertisements

وتابع: “هذه الأعمال دلت على الاستعدادات لتنفيذ عملية تخريبية ومنها، تصوير بواسطة الهواتف النقالة الذكية وكاميرات مهنية، بالإضافة إلى القيام بقياس سرعة الريح وغيرها”. وقال إنه “عندما توفرت الفرصة، استهدفت مروحية حربية إسرائيلية سيارة تابعة للخلية التخريبية”.

وفي تغريدة آخرى مرفقة بمقطع مصور، قال أدرعي: “هكذا قامت قوات جيش الدفاع (الجيش الإسرائيلي) بتشويش محاولة ارتكاب عناصر من حزب الله والجيش السوري عملية تخريبية في 2 آذار/مارس من موقع عسكري سوري في منطقة فض الاشتباك شمال هضبة الجولان، قرب قرية حضر”.

وقال أدرعي إن الجيش الإسرائيلي يدير “معركة مستمرة” ضد تموضع حزب الله في جبهة هضبة الجولان، و”يعمل بطرق مختلفة لإحباط محاولات ارتكاب اعتداءات ضد إسرائيل”. وأضاف أن إسرائيل “تعتبر صاحب السيادة السوري مسؤولاً عمّا يجري في أرضه”.