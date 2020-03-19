كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القارة الوحيدة التي لم يدخلها فيروس كورونا حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت شبكة بي بي سي، اليوم الخميس في خبر لها، بأن القارة القطبية الجنوبية لم ترصد أي إصابات جراء فيروس كورونا الذب اجتاح العالم، حتى الآن.

يذكر أن القارة القطبية الجنوبية، يوجد بها أعداد كثيرة من طيور البطريق الكثيرة، وهناك أيضًا العديد من فرق الباحثين الدوليين في القارة.

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وكان الباحثون البريطانيون يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، قبل أن يتمكنوا من الذهاب إلى القارة الجنوبية ، وهناك خطط طارئة في حالة تعطل خطوط الإمداد إلى مختلف المحطات.

والجدير بالذكر، أنهناك أكثر من 1000 باحث على مدار العام، من بلدان مختلفة في القارة القطبية الجنوبية، كما أن أقرب مستشفى توجد فيه وحدة للعناية المركزة يقع على بعد آلاف الأميال في تشيلي.