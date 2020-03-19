كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تخفض مرتبات مرتزقتها في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خفضت تركيا، اليوم الخميس، رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا، وذلك بعد أن فاق تعدادهم الحد الذي وضعته أنقرة وهو 6000 مقاتل، بحسب المرصد السوري.

وقال المرصد السوري، إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إحتال على المرتزقة السوريين الذين ارسلهم إلى ليبيا، مشيرًا إلى رصد ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية (طرابلس) إلى نحو 4750 ”مرتزقا“، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند.

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وأضاف المرصد السوري، ، عبر موقعه الإلكتروني، أن عدد القتلى في صفوف المرتزقة جراء المواجهات العسكرية في ليبيا ارتفع إلى 129 قتيلا، وهم من فصائل ”لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه“.